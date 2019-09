Craig Warwick ospite a Pomeriggio 5 svela tutta la verità sul suo ricovero: ‘Il dottore mi aveva dato poche ore di vita’, l’incredibile racconto.

Craig Warwick ha finalmente rotto il silenzio sul suo ricovero improvviso. Il sensitivo, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, aveva fatto preoccupare i fan nei giorni scorsi, postando le sue foto direttamente da un letto di ospedale a Milazzo. Dai suoi post si intuiva che la sua non fosse una situazione semplice, ma Craig ha sempre preferito non raccontare i dettagli di quello che gli stava accadendo. Tantissime le dimostrazioni di affetto e solidarietà da parte degli amici ‘vip’ di Warwick, che ora sta meglio e ha spiegato in esclusiva a Pomeriggio 5 tutto quello che è successo: il suo racconto è incredibile.

Craig Warwick, tutta la verità sul suo ricovero: ecco cosa è successo al sensitivo

Craig Warwick è stato ospite di Pomeriggio 5, in collegamento dall’appartamento di una sua amica, dove è tornato dopo il ricovero di alcuni giorni nell’ospedale di Milazzo. Il sensitivo ha finalmente raccontato quello che gli è successo. Erano 5 mesi che non si sentiva bene, ha spiegato a Barbara D’Urso, e una volta arrivato dalla sua amica Daniela, ha chiesto di essere portato in ospedale per delle analisi, perché era senza forze e incredibilmente pallido. Subito dopo le analisi, prosegue il racconto, i medici lo hanno immediatamente ricoverato in ospedale: ‘Il dottore mi ha detto che avevo al massimo 4 ore di vita’.

Craig è stato colpito da una rarissima forma di trombosi, che ha interessato alcune vene nell’intestino, per cui ha perso sangue nell’addome per mesi. I medici gli hanno spiegato che stava per morire ‘dissaguato’ e che avrebbe avuto un infarto se non fosse andato in ospedale. Grazie al tempestivo intervento dei dottori e alle trasfusioni di sangue, il peggio è stato evitato, anche se il sensitivo dovrà curarsi ancora per alcuni mesi. Craig ha ringraziato in diretta i medici che lo hanno seguito e soprattutto le persone che donano il sangue, che indirettamente gli hanno salvato la vita, oltre a tutti gli amici che gli hanno fatto sentire il loro sostegno in questo momento così difficile.

