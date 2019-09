Diletta Leotta infiamma Instagram: il top che indossa è troppo scollato, gli occhi di tutti cadono lì. Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta è una delle donne più desiderate del momento. E non è difficile capire il perché. La conduttrice sportiva fa impazzire tutti con le sue forme esplosive. E non solo durante i suoi programmi. Diletta è molto seguita anche sui social, in particolare Instagram, dove ama interagire con i suoi followers. Come ha fatto qualche ora fa, attraverso le sue Instagram Stories. Ma, come sempre, i video si fanno ‘hot’ quando si tratta della Leotta. Il top che indossa è davvero troppo scollato. E gli occhi di tutti cadono lì.

Diletta Leotta infiamma Instagram: il top è troppo scollato, le stories diventano bollenti

Basta poco a Diletta Leotta per far impazzire i suoi fan. L’ha fatto anche poco fa, pubblicando una Instagram Stories decisamente bollente. La sexy giornalista di Dazn si riprende in un video in primissimo piano. Ma, per la gioia dei fan, il top nero indossato dalla bellissima Diletta lascia poco spazio all’immaginazione. Guardate un po’:

Anche oggi, per i fan di Diletta, c’è stato un gran bel vedere: la bellissima giornalista ha incantato tutti con le sue stories in primissimo piano. Ed è inutile dire che gli occhi dei fan sono caduti tutti lì, sulla profonda scollatura della Leotta. Che dire, la Diletta Nazionale non delude mai!