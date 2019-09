Una giovane ragazza di Foggia ha trovato alloggio a Milano presso la casa di una signora del capoluogo: lei le nega l’affitto, ecco perché.

Una storia davvero particolare quella che vi andremo a raccontare. A Deborah, giovane ragazza di Foggia le è stato negato di alloggiare in una casa a Milano perché meridionale. A raccontare l’accaduto è la compagna della diretta interessata. Che, con un post su Facebook, ha svelato ogni minimo dettaglio sulla vicenda. Che, a detta di molti, ha davvero dell’assurdo. Ma procediamo con ordine. Deborah ha intenzione di trasferirsi a Milano dalla sua compagna. Inizia, così, a cercare immediatamente alloggio. Fino a quando, poi, riesce a trovarne una che fa al caso suo. Ma, dopo essersi messa in contatto con la diretta interessata, scopre una verità sconvolgente. Ecco di cosa parliamo.

Ad una ragazza di Foggia viene negato l’alloggio da una donna milanese

Quindi come dicevamo, dopo aver trovato la casa più adatta a lei e alle sue esigenze, Deborah decide di mettersi in contatto con la diretta interessata dell’alloggio. Inizialmente, stando a quanto scrive la compagna della ragazza di Foggia sul suo post Facebook, la proprietaria della casa era interessata a darle in affitto l’appartamento. Ben presto, però, accade qualcosa di impensabile. Perché, dopo diversi messaggi in cui la giovane ragazza viene informata di diversi cambi di programma, spunta fuori una sconcertante verità. La vera e propria proprietaria della casa in questione, ovvero la madre della ragazza con la quale Deborah si era messa in contatto, avrebbe deciso, all’ultimo minuto, di negarle l’alloggio perché meridionale. Proprio per questo motivo, la sua compagna ha voluto pubblicare un duro sfogo su Facebook. Allegandoci, tra l’altro, la telefonata che la giovane di Foggia avrebbe avuto con la proprietaria dell’appartamento. In cui, la donna in questione dice chiaramente di non volerla fittare perché razzista al 100%. Una storia che, ovviamente, ha provocato una vera e propria reazione da parte del popolo web. Tantissimi, infatti, si sono schierati a favore della giovane foggiana.

