Elisabetta Canalis torna a casa: spavento ‘da infarto’ appena apre la porta; ecco cosa è successo alll’ex velina di Striscia la Notizia.

Non lo direste mai, ma ieri Elisabetta Canalis ha compiuto 41 anni. Gli anni, per l’ex velina di Striscia la Notizia, sembrano non passare mai. La showgirl sarda resta una delle donne più belle mai apparse nella nostra tv. Ma per lei, qualche ora fa, un grandissimo spavento. È successo tutto quando è tornata a casa. Quello che è successo appena apre la porta è incredibile. Scopriamolo insieme.

Elisabetta Canalis torna a casa: spavento ‘da infarto’, ma è una festa a sorpresa!

Avete mai ricevuto una festa a sorpresa per il vostro compleanno? Elisabetta Canalis sì. E, a quanto pare, il party per il suo 41esimo compleanno non lo dimenticherà facilmente. Una festa a sorpresa, riuscita alla grande, per la bellissima velina mora. Che qualche ora fa è rientrata a casa con il marito e la piccola Skyler, ma appena ha aperto la porta…boom! Sorpresa! La sua casa era completamente invasa dai suoi amici, arrivati lì per la festa a sorpresa. E che sorpresa: Elisabetta si è spaventata tantissimo quando ha sentito le voci, e non è riuscita a trattenere le urla. Ma, quando ha realizzato tutto, è esplosa di gioia:

A casa di Eli, gli amici più cari: da Bianca Balti, a Nina Senicar, a un divertitissimo Tiziano Ferro. Il motto della serata? “You’ve been canalised”, sei stata ‘canalisata’. Il termine, come spiega la Canalis, è stato coniato da un amico, per ironizzare sul fatto che Elisabetta posti solo le foto in cui lei è venuta bene, senza pensare agli amici. Ed è per questo che loro si sono ‘vendicati’ così, con una serie di foto ‘a sorpresa’ alla festeggiata. Eccola con Tiziano Ferro:

Una festa davvero unica, nonostante lo spavento iniziale. Tantissimi auguri alla meravigliosa Elisabetta: passano gli anni, ma la Canalis non passa mai!