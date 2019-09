Federica Pellegrini si mostra su Instagram senza reggiseno: la coperta non riesce a coprire tutto, per questo spunta un dettaglio davvero ‘hot’.

Irresistibile come sempre, la bella Federica Pellegrini. Pochissime ore fa, la campionessa italiana di nuoto ha pubblicato sul suo account social una foto davvero incredibile. Sono dei giorni un po’ stressanti ed impegnativi per lei. Le selezioni per Italia’s Got Talent, infatti, continuano. E, giorno dopo giorno, diventano sempre più ‘massacranti’. Sarà proprio per questo motivo che, intorno le 9:00 di questa mattina, la bella Federica ha pubblicato un entusiasmante scatto mentre è ancora a letto. Stando dalle immagini, la nuotatrice sembra essere senza reggiseno. Sarà proprio per questo motivo che emerge un dettaglio davvero ‘hot’. Anche perché, parliamoci chiaro, la coperta non riesce a coprire tutti. È inevitabile, quindi, che questo particolare fuoriesca. Ma di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Federica Pellegrini, la coperta non copre: è senza reggiseno, ma un altro dettaglio colpisce

È sempre molta attiva su Instagram, Federica Pellegrini. Nonostante i suoi numerosi e costanti impegni lavorativi, la campionessa di nuoto non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E così, poche ore fa, ha condiviso uno scatto davvero sublime. È a letto, come dicevamo precedentemente. E, stando a quello che siamo riusciti ad evincere dall’immagine in questione, sembra che la bella Pellegrini sia completamente nuda. Certo, senza reggiseno, sia chiaro. Tuttavia, da quella morbida coperta bianco, è facilmente visibile un dettaglio davvero ‘hot’. Di che cosa parliamo? Vi riproponiamo lo scatto in questione. Date un’occhiata:

Qual è, quindi, il dettaglio che spunta fuori da questa coperta che non copre tutto? Semplice, no? Il segno del costume. È appena terminata, o quasi, l’estate. È più che normale, quindi, che sulla pelle ci sia ancora il segno dell’abbronzatura.

