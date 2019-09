Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: età, carriera e Instagram

Carlo Conti, chi è la bella moglie Francesca Vaccaro? Ecco tutto quella che c’è da sapere sulla donna che ha conquistato il conduttore fiorentino.

Prima di iniziare la sua nuova esperienza televisiva su Rai Uno con Tale e Quale Show, Carlo Conti, in una recente intervista per il settimanale Chi, ha svelato di aver abbandonato il ruolo di ‘Don Giovanni’, adottato anni fa insieme a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, per amore. Ebbene sì. È proprio per una donna in particolare che il bel conduttore fiorentino si è completamente svestito dai panni di rubacuori per dedicarsi unicamente a lei. Ma di chi parliamo? Semplice: di sua moglie. Lei è Francesca Vaccaro. Ma conoscete proprio tutti di lei? Beh, ci pensiamo noi! Ecco cosa occorre sapere su di lei. A partire dal suo lavoro, la sua storia d’amore con Carlo Conti ed, infine, una piccola sbirciatina al suo profilo Instagram.

Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti: ecco cosa occorre sapere

Francesca Vaccaro è del 1972. Ha, quindi, circa undici anni in meno a Carlo Conti, suo marito e padre di suo figlio Matteo. Nella vita, Francesca è una costumista. Passione che, ovviamente, ha coltivato sin da piccola. E che, in seguito, ha fatto in modo di farlo diventare un vero e proprio lavoro. E, infatti, sarò proprio a causa di questo che la giovane donna ha incontrato il suo amore. Correva l’anno 2012 quando, dietro le quinte di Domenica In, Francesca e Carlo si sono incontrati. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Tanto che, dopo pochi mesi di fidanzamento, i due sono convolati a nozze. E, solo dopo pochi anni, sono diventati genitori di Matteo, il loro primogenito. Su Instagram, la bella Vaccaro è un vero e proprio portento. Pensate, conta all’incirca 15 mila followers. Insomma, dei numeri davvero considerevoli. E che, data la vastità e magnificenza di fotografie presenti, non è assolutamente difficile intuirne il motivo.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui