Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, parla il papà di lui Francesco Moser: ‘Cecilia è una brava ragazza ma…’, le sue parole sulla nuora e sulla sua famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti e innamorati. I due fanno coppia fissa da ormai due anni, ovvero dalla galeotta partecipazione al Grande Fratello Vip e cercano di trascorrere più tempo possibile insieme. Le loro foto di coppia diventano immediatamente virali sul web, soprattutto le loro immagini più ‘hot’. Ignazio è spesso e volentieri con la famiglia Rodriguez da quando si è trasferito a Milano, ma la coppia non manca anche di andare a trovare i Moser in Trentino. Ma che rapporti ci sono tra Cecilia e la famiglia del fidanzato? L’ex ciclista Francesco Moser ha parlato di lei in un’intervista, esprimendo qualche piccola ‘perplessità’: ecco le sue parole.

Francesco Moser e le ‘perplessità’ sulla nuora Cecilia Rodriguez: ‘Brava ragazza, ma…’

L’ex ciclista Francesco Moser, padre del giovane Ignazio, è stato ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane e nel corso della sua lunga intervista ha parlato anche della ‘nuora’ Cecilia Rodriguez. Molto legato alla sua terra e alle sue origini, il padre di Ignazio ha parlato bene della fidanzata del figlio, definendola una brava ragazza, ma le ha anche mandato una piccola ‘frecciatina’, dicendo che non ci sa fare con le faccende di casa. L’ex ciclista, che oggi si occupa dell’azienda agricola di famiglia, spera che il figlio un domani lasci la tv per dedicarsi al lavoro in Trentino, e si augura lo stesso anche per Cecilia. ‘Non è abituata alle faccende in casa, ma pian piano sta imparando, le insegnerò a lavorare nell’orto’.

Il papà di Ignazio sembra comunque molto affezionato a Cecilia e spera che un domani i due possano decidere di sposarsi nella cappella di famiglia in Trentino. La coppia ha dunque la sua benedizione, anche perché Francesco ha avuto come ospiti i genitori di Cecilia e il piccolo Santiago e si è trovato bene con papà Gustavo, il quale si è offerto di dargli una mano con il lavoro.

