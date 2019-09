Giulia Provvedi incanta tutti: la sua giacca è completamente aperta e sotto, si vede chiaramente, è senza reggiseno, ma un gesto manda in tilt Instagram.

Dopo il tormentone estivo ‘Scusa, ma esco’, Giulia e Silvia Provvedi sono pronte a lanciare un nuovo singolo. Proprio in questi ultimi giorni, tramite alcune recenti Instagram Stories, le due gemelline avevano informato i loro sostenitori di questo nuovo e splendido progetto lavorativo. Si sono immortalate, infatti, in una sala discografica. Ma, poche ore fa, lo hanno annunciato a tutti pubblicamente. Con una foto davvero strabiliante, le Donatella hanno annunciato il lancio del loro nuovo singolo. Ecco. È proprio questo scatto che ha catturato, senza alcun dubbio, l’attenzione di tutti. Perché? Semplice! Le due sorelle sono davvero irresistibili. In particolare Giulia. Che, con una giacca completamente aperta, ha lasciato tutti senza parole. Ma diamoci un’occhiata insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Provvedi, giacca aperta: sotto è nuda, ma un gesto conquista

Non conosciamo ulteriori dettaglio su questo nuovo singolo che, poche ore fa, Giulia e Silvia Provvedi hanno annunciato su Instagram. Tuttavia, ciò che catturato l’attenzione di tutti è stata, senza alcun dubbio, questa particolare foto che le Donatella hanno pubblicato sul loro profilo social. Uno scatto che, come dicevamo pocanzi, ha sicuramente incantato tutti. Perché? Beh, semplice! Per la loro smisurata bellezza. Non soltanto Silvia, infatti, appare bellissima e più in forma che mai. Ma anche Giulia ha, ammettiamolo, stupito davvero tutti. La bella ‘bionda’ ha, infatti, una fantastica giacca di jeans addosso. Ma che, data la sua apertura, fa notare chiaramente che, sotto, la giovane cantante non indossa nulla. È senza reggiseno, insomma. Eppure, ciò che conquista tutti sarà stato, senza alcun dubbio, un gesto che la gemella fa. Siete curiosi di vedere quale? Diamo un’occhiata:

Lo avete notato anche voi? Giulia, infatti, assume una posa fotografica davvero fantastica. La gemellina compie il gesto di voler aprire la giacca. Insomma, un gesto davvero ‘particolare’, no?

Per ulteriori news su Giulia Provvedi –> clicca qui