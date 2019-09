Jeremias Rodriguez e Soleil, sauna ‘bollente’ di coppia, poi il battibecco: ‘Lei mi piace tanto’, Soleil si infastidisce, ‘Non arrampicarti sugli specchi’, ecco cos’è successo.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno coppia fissa ormai da mesi. Conosciutisi all’Isola dei Famosi, i due ragazzi sono sempre più innamorati e hanno superato alla grande anche il momento di crisi che li ha colpiti qualche tempo fa. I due sono molto attenti alla loro privacy di coppia e condividono poco del loro ‘intimo’, ma nelle ultime storie Instagram di Soleil hanno avuto un battibecco ‘in diretta’: alcune parole di lui hanno fatto ‘ingelosire’ l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che gli ha risposto per le rime. Ecco cosa è successo, ricosotruiamo tutto con ordine.

Jeremias Rodriguez, battibecco su Instagram Soleil: il commento che l’ha fatta ‘ingelosire’

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno trascorrendo qualche giorno di relax in montagna. I due, che sono insieme da quando hanno partecipato all’Isola dei Famosi, hanno fatto una lunga passeggiata in bicicletta e poi un percorso SPA rilassante. Dopo una sauna ‘bollente’ di coppia, i due ‘piccioncini’ si sono ritirati in stanza per mangiare qualcosa. Qaalcosa però ha rotto l’idillio, anche se non in modo grave. Mentre Soleil faceva delle storie in cui mangiava un tiramisù, si è sentita in sottofondo la voce di Jeremias che diceva ‘Lei mi piace proprio tanto’.

A chi si riferiva il fratello di Belen e Cecilia? La risposta arriva nelle storie successive, ed è Keira Nightley. L’attrice di ‘Orgoglio e Pregiudizio’ è la protagonista del film che Jeremias e Soleil stavano guardando. Il commento del ragazzo ha fatto ‘ingelosire’ la fidanzata, e allora lui, per sdrammatizzare, ha detto che Keira le somiglia. ‘Non arrampicarti sugli specchi’, ha risposto Soleil, che è tornata a mangiare il suo tiramisù per ‘dimenticare’. Un momento di coppia davvero imperdibile, in cui i due ragazzi hanno dimostrato di sapersi divertire insieme e di avere grande complicità.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI