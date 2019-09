Luca Onestini sbotta su Instagram contro gli haters: ecco svelata tutta la verità sulla salute di Ivana Mrazova e sulla storia tra i due ex gieffini.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia davvero bella e invidiabile. Incontratisi al Grande Fratello Vip circa due anni fa, dopo la fine del programma hanno capito che tra loro stava nascendo qualcosa di più. Da allora sono letteralmente inseparabili. Qualche giorno fa la modella ceca ha annunciato che sarebbe tornata nel suo Paese per sottoporsi a un intervento. La notizia ha lasciato di stucco i fan, ma soprattutto gli haters, che hanno subito notato l’assenza di Luca al suo capezzale. Ora l’ex tronista ha fatto chiarezza su tutta la vicenda con un duro sfogo su Instagram.

Luca Onestini, ecco la verità sulla salute di Ivana e sulla sua assenza al fianco della fidanzata

Luca Onestini ha affidato a Instagram il suo duro sfogo contro gli haters e tutti coloro che lo hanno criticato per non aver accompagnato la fidanzata Ivana Mrazova in Repubblica Ceca per il suo intervento. Il conduttore radiofonico, che si trova attualmente in Spagna per sostenere il fratello Gianmarco al Gran Hermano Vip, ha deciso di rompere il silenzio dopo aver ricevuto diversi attacchi e insinuazioni su un’eventuale rottura tra lui e Ivana. ‘Mi dispiace per voi odiatori, ma tra una settimana o due, io e Ivana saremo di nuovo insieme’. L’ex tronista ha spiegato che la fidanzata è rimasta qualche giorno in più nel suo Paese solo per trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia, che vede al massimo due volte l’anno.

Nessuna crisi tra i due, dunque, né tantomeno mancanza di interesse da parte di Luca, visto che a giudicare dalle sue parole, l’operazione di Ivana non era una cosa ‘grave’: ‘Non vi dirò cosa ha fatto Ivana, ma posso dirvi che era in Day Hospital, un’ora e mezza ed è tornata a casa’. Nessun problema serio, fortunatamente, per la modella ceca, e Luca non ha potuto raggiungerla semplicemente per motivi di lavoro. L’ex gieffino ha definito ‘feccia’ la gente che dice cattiverie sui social, e che ha augurato anche gravi malattie alla sua Ivana, sottolineando che lei sta bene e che presto loro due si riabbracceranno.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI