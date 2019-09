Michelle Hunziker ha avuto una ‘brutta’ disavventura: la conduttrice svizzera è costretta a far intervenire anche sua figlia Aurora, ecco cos’è successo.

Michelle Hunziker è una donna piena di spirito e iniziativa, è risaputo. Quest’estate ha trascorso una vacanza meravigliosa in montagna con la sua famiglia, affrontando anche una ‘prova di coraggio’ molto particolare. Il suo sorriso è contagioso, così come la sua energia. Lo stesso si può dire della figlia Aurora Ramazzotti che fa dell’ironia la sua arma vincente. La figlia di Eros e Michelle è sempre pronta a raccontare le sue avventure e disavventure su Instagram, e lo ha fatto anche nelle ultime storie, dove ha condiviso l’ultima disavventura di sua mamma, che si è trovata costretta a chiamare anche lei: ecco cos’è successo.

Michelle Hunziker, una disavventura la costringe a chiamare Aurora, ecco cos’è successo

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un bellissimo rapporto, di grande confidenza e rispetto reciproco, come dimostrano quotidianamente attraverso i social. La giovane conduttrice, nata dal matrimonio tra Michelle ed Eros Ramazzotti, ha scelto di diventare indipendente prendendo casa a Milano, dove vive con il suo adorato gatto Saba. Ed è proprio il suo cucciolo il protagonista della vicenda appena accaduta a Michelle Hunziker e raccontata da Aurora nelle sue storie Instagram. La svizzera si è resa disponibile a tenere il gatto della figlia per il week end, e nelle sue storie si è mostrara felice in macchina insieme al suo ‘nipotino’. Ma poi è accaduto l’imprevedibile.

Dopo pochi minuti di viaggio, il gatto Saba ha dimostrato di ‘soffrire’ la macchina, e non è riuscito a trattenere i suoi bisogni… Un vero problema per Michelle, che si è trovata a dover affrontare questa situazione decisamente poco divertente, e ha chiamato immediatamente Aurora, la quale a sua volta ha condiviso sui social la disavventura della madre, raccontandola con la sua immancabile e inimitabile ironia.

