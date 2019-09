Daniel Osvaldo ritornerà a giocare a calcio: l’ex concorrente di Ballando con le stelle è stato chiamato da Maradona.

E’ dal 2016 che non tocca un pallone: dopo il ritiro di 3 anni, Dani Osvaldo potrebbe tornare a giocare a calcio. Nel periodo di assenza dal campo si è tenuto occupato con le sue altre passioni, il canto ed il ballo: si è dedicato al suo gruppo musicale “Barrio Viejo” ed ha partecipato al programma televisivo “Ballando con le stelle”. Tra un passo di danza e l’altro, su Rai Uno, ha conosciuto colei che oggi è la sua fidanzata, la ballerina Veera Kinnunen. Dove andrà a giocare l’ex Roma e Inter? Ve lo sveliamo subito…

Daniel Osvaldo da Ballando con le stelle al ritorno in campo: l’idea di Maradona

Dalla musica, tra canto e ballo, al ritorno in campo il passo è davvero breve: Daniel Osvaldo sembra essere molto vicino alla squadra di Diego Armando Maradona, Gimnasia la Plata. El Pibe De Oro si ritrova in una situazione poco facile: i suoi sono ultimi in classifica nella Primera Division argentina ed il suo bomber, Lautaro Chavez, si è infortunato.

L’ex campione del Napoli ha subito pensato a lui, Daniel Osvaldo. Il classe ’86 si trova già in argentina insieme alla sua compagna, Veera Kunnunen: accetterà di ritornare in campo a giocare per Diego? Il calciatore è svincolato quindi può tesserarsi in qualsiasi momento: l’ex Inter, Fiorentina, Roma, Juventus ed ex centravanti della Nazionale Italiana è pronto ad indossare nuovamente le scarpette dopo una pausa di 3 anni?