Paola Barale, allenamento ‘hot’: fisico da urlo, la showgirl infiamma i followers con il video della sua prima lezione.

È una delle showgirl più amate mai apparse sul nostro piccolo schermo. E nonostante il passare degli anni, è più bella che mai. Parliamo di Paola Barale, la biondissima showgirl, che abbiamo visto di recente in tv nella puntata del Maurizio Costanzo Show dedicata al grande Mike Bongiorno. Ma la Barale si tiene a contatto col suo pubblico anche attraverso i social. Nello specifico Instagram, dove qualche ora fa ha postato un video che non è passato inosservato. Paola si sta allenando. E tutti non possono che notare il suo fisico mozzafiato. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Paola Barale, allenamento ‘hot’: che fisico a 52 anni!

Sono in tante le vip che condividono coi fan i loro allenamenti sportivi. Lo ha fatto anche la bellissima Paola Barala, che su Instagram ha postato il video della sua prima lezione dopo la pausa estiva. Immagini che non sono passate inosservate. “Operazione antiruggine”, la chiama ironicamente Paola. Ma noi di ruggine ne vediamo davvero poca. Ecco il video, durante il quale Paola è assistita dal suo personal trainer di fiducia:

Paola appare in forma smagliante, nonostante lo ‘stop estivo’ degli allenamenti. Un fisico eccezionale, che fa invidia alle ventenni. E la tenuta ginnica mette in risalto le forme della showgirl. Una vera bomba sexy, a ben 52 anni. Il tempo non sembra proprio passare per la Barale, che resta una delle donne più belle della nostra tv. E voi, avete ripreso la vostra attività fisica come Paola o siete ancora nel ‘mood’ estivo?