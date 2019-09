Luna Piena del Raccolto, venerdì 13 settembre: ecco tutto quello che c’è da sapere su questo evento unico!

Questo giorno di settembre, venerdì 13, non tutti proprio lo vivono bene: i più superstiziosi sanno bene che in questo combo tra venerdì ed il numero 13 si radunano coincidenze spiacevoli che richiamano la sfortuna. Il 13, per chi ci crede, è sempre stato ritenuto “portatore di sventura”, mentre il venerdì giorno infausto, poichè Cristo venne crocifisso. C’è un evento di cui non tutti sono a conoscenza: oggi è venerdì 13 ed in cielo ci sarà la luna piena legata all’equinozio d’autunno. Nella notte la Luna sarà davvero incantevole: tutti potranno ammirare la Luna Piena del Raccolto. Ecco perchè si chiama così ed a che ora sarà maggiormente visibile.

Luna Piena del Raccolto, venerdì 13 settembre: cos’è e l’orario in cui vederla

Questa notte ci sarà una “micro” luna poichè prossima alla massima distanza dalla Terra. La Luna piena questa notte illuminerà il cielo di settembre: si chiama Luna del Raccolto e sarà uno splendore. Ma perchè si chiama così? E’ un evento che, nonostante si presenti di venerdì 13, è sempre stato visto in maniera positiva. I contadini, grazie alla Luna piena, riuscivano a lavorare e raccogliere i prodotti dal terreno anche di notte, prima dell’arrivo dell’autunno.

In Italia il momento esatto del plenilunio sarà alle 6:44 di sabato 14 settembre, poco dopo il tramonto del satellite sugli orizzonti dello Stivale. La Luna apparirà comunque piena anche prima e dopo il momento esatto. Tutta la notte di venerdì 13 ed il giorno seguente potremo goderci una meravigliosa Luna.

In America ed in altre parti del mondo questo si verifica proprio di venerdì 13 ed è un evento che si ripete ogni 20/30 anni: per vederlo accadere di nuovo dovremo attendere il 2049.

