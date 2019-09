Simona Ventura, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ha parlato del suo periodo buio: ecco il racconto dettagliato.

È, senza alcun dubbio, una delle conduttrici più amate, apprezzate e, soprattutto, più talentuose della televisione italiana. Eppure, anche Simona Ventura ha vissuto un periodo buio. Un periodo lontana dalla televisione, insomma. Dopo aver militato diversi anni in Rai, la bella conduttrice si è rimessa in ‘carreggiata’ in Mediaset. Grazie a Maria De Filippi. E, soprattutto, grazie a Selfie e alla prima edizione di Temptation Island Vip. È proprio dopo questi programmi che la scalata al successo della conduttrice è stata definitiva. È ritornata, infatti, in Rai con la conduzione di The Voice, noto talent di Rai Due. E, per la prossima stagione televisiva, si prospettano tanti nuovi programmi per lei. Ma ecco, per Il Corriere della Sera, la presentatrice fa un racconto dettagliato di quel particolare periodo della sua vita. Ecco cosa dichiara Simona.

Simona Ventura, il racconto di quel particolare periodo: “Ho pensato di mollare”

Per questa nuova stagione televisiva, Simona Ventura sarà alla conduzione di nuovi progetti. Non più The Voice, ma anche Il Collegio e La Domenica Ventura. Insomma, un anno davvero molto faticoso ed impegnativo, c’è da ammetterlo. Eppure, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, la bella conduttrice ha parlato di un particolare momento della sua vita. E, soprattutto, di quando non era più una delle presenze fisse della televisione. Dalle parole della bella conduttrice, si capisce appieno il suo stato d’animo. La compagna, nonché futura moglie di Giovanni Terzi, ammette di essere stata molto male e di aver particolarmente sofferto per questa situazione. Tanto che, una volta ritornata a tutti gli effetti, ha ammesso di essere stato davvero difficile per lei ricominciare. Aveva un piano B, non lo nasconde Simona. Se il suo futuro non era la televisione, lo sarebbe stato un ristorante. Tuttavia, grazie a Maria De Filippi, la bella Ventura è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. In fondo, ammettiamolo: è questo il suo posto.

