Temptation Island Vip, anticipazioni shock: un fidanzato entra in camera della tentatrice, ecco di chi si tratta.

Siete pronti alla seconda puntata di Temptation Island Vip? Se il primo appuntamento vi è sembrato ricco di colpi di scena, il secondo non vi deluderà. Dalle anticipazioni lanciate dalla pagina ufficiale del reality, ne vedremo davvero delle belle. Dopo la crisi della Pettinelli e l’ennesimo video per il più bello d’Italia Simone, ecco che un nuovo spoiler shock è stato postato sulla pagina del programma. Un fidanzato e una tentatrice entrano da soli in casa di lei, che è al momento vuota. Ma c’è di più: all’interno non ci sono le telecamere. Scopriamo di chi si tratta.

Temptation Island Vip Anticipazioni, Andrea entra in casa di Zoe: cosa succederà?

Uno dei fidanzati di Temptation Island Vip sta per far arrabbiare molto la sua metà. Di chi si tratta? Di Andrea Ippoliti, compagno di Nathaly Caldonazzo. Già durante la prima puntata, abbiamo visto andrea particolarmente vicino alla bionda single Zoe. Ma, nella prossima puntata, i due andranno oltre. Andrea vorrà entrare in casa della tentatrice, che in quel momento è vuota. All’interno non ci sono le telecamere: quali saranno le sue intenzioni? Ecco il video spoiler postato dalla pagina ufficiale del programma:

La situazione si fa davvero pericolosa. “Cosa vuoi fare?” chiede Zoe ad Andrea. Il compagno della Caldonazzo si è infatti informato se in casa delle ragazze ci fosse qualcuna.. Che intenzioni ha il buon vecchio Andrea? Qualcosa ci dice che Nathaly non sarà molto contenta di vedere queste immagini. Non ci resta che attendere la prossima puntata. Appuntamento lunedì sera su Canale 5. Noi siamo pronti, e voi?