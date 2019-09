Bake Off Italia, sta per partire la terza puntata dello show di Real Time: scopriamo insieme l’identità del quarto giudice di questa sera.

Mancano pochi istanti e la terza puntata di Bake Off Italia partirà. Dopo l’uscita di Roberto, avvenuta la settimana scorsa, i sedici concorrenti rimasti in gioco sono pronti a disputare una nuova sfida. Ovviamente, a ‘giudicare’ il loro operato non ci saranno solo: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Ma non è finita qui. Perché, come tutte le altre puntata di questa settima stagione, anche in questo appuntamento è prevista la presenza di un quarto giudice ‘speciale’. Ebbene. Pochi istanti fa, tramite il profilo Instagram ufficiale del programma, è stata svelata l’identità. Scopriamo insieme chi è lui, la sua età, carriera e vita privata.

Terza Puntata di Bake Off Italia, ecco chi è il quarto giudice

Come dicevamo quindi, oltre le colonne portanti di Bake Off Italia, è prevista la presenza di un quarto giudice speciale. Che, insieme agli altri, avrà il duro compito di ‘giudicare’ i dolci preparati dai sedici concorrenti in gara. Ebbene. Chi avrà, quindi, per questa serata l’arduo compito? Ecco. La sua identità è stata svelata poco fa su Instagram. Tramite il profilo ufficiale del programma, si è scoperto che il giudice della terza puntata sarà proprio lui. Parliamo, infatti, di Gabriele Bonci, il re della pizza al taglio. Ma conoscete proprio tutto di lui? Ecco cosa occorre sapere. Il pizzaiolo romano è nato nel 1977. Ed ha coltivato sin da bambino il suo amore per gli studi alberghieri. Tanto che, una volta terminata la scuola, Gabriele ha deciso di aprire un locale a pochi passi dal Vaticano. Da quel momento, la sua carriera è stata praticamente in ascesa. Il suo successo, infatti, è aumentato sempre di più grazie anche alla sua partecipazione, per ben sei anni consecutivi, a La Prova del Cuoco con Antonella Clerici. Infatti, terminata la sua esperienza televisiva, il buon Bonci ha aperto anche un nuovo locale sempre nella Capitale. La vita privata, invece? Super impegnato non solo nella vita lavorativa, ma anche privata. Gabriele, infatti, è un ottimo padre e marito.

