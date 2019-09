Continua l’appuntamento con Bake Off Italia: ecco cos’è accaduto nella terza puntata, chi è stato eliminato e come vederla in streaming.

È appena terminata la terza puntata di Bake Off Italia. E così come quelli precedenti, anche in quest’appuntamento è stato eliminato uno dei sedici concorrenti rimasti in gioco. Ebbene. Chi è stato costretto, quindi, ad abbandonare la gara tra gli aspiranti pasticceri? Ve lo sveliamo immediatamente. Ma dapprima procediamo con ordine. Cerchiamo di capire, infatti, cos’è accaduto nelle tre sfide di questa sera.

Bake Off Italia, cos’è accaduto nella terza puntata e chi è stato eliminato

Anche questa terza puntata di Bake Off è stata ricca di prove. Ecco di seguito tutto nel minimo dettaglio:

La Prima Prova è stata quella creativa. Giudice d’eccezione di questa puntata è stato Gabriele Benci che, per questa prova, ha pensato di mettere alla prova i concorrenti in gara con la creazione di una pizza al taglio. Attenzione, però: l’impasto deve essere fatto rigorosamente a mano. Al termine dei 120 minuti a disposizione, soltanto Sara, Antonino, Antonio, Hasnaa e Cecilia sono risultati i migliori. Ottenendo, così, per la prova tecnica successiva 10 minuti di bonus;

La Seconda Prova è stata quella tecnica. I concorrenti in gara dovranno ideare una crostata rustica. Ma, come quella precedente, anche qui c’è la difficoltà: la farina dovranno farla loro. E dovrà essere rigorosamente di grano saraceno misto a pinoli. Tuttavia, dopo 120 minuti, Hasnaa ha conquistato il podio. Antonio è il secondo classificato;

La Terza ed ultima Prova è quella a sorpresa. Su richiesta di Clelia D’Onofrio, gli aspiranti pasticceri, divisi in cinque strada, dovranno creare una serie di prodotti da panetteria. Quindi: pane, panini, grissini, bomboloni e chi ne ha più ne metta. Al termine della prova, soltanto una squadra è uscita perdente. E, quindi, soltanto uno è stato eliminato. Chi è, quindi, il concorrente che ha abbandonato il gioco? Susy. Mentre Hasnaa, per la seconda settimana consecutiva, ha ottenuto il grembiule blu di Bake Off.

Come rivedere la puntata in streaming

Non siete riusciti a seguire questo terzo appuntamento? Niente paura, è possibile rivederla in streaming. Sul portale DPlay è già disponibile ma è anche possibile rivederla in tv sabato, sempre su Real Time, alle 19:20.

