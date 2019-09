Vieni da Me, Aldo Montano racconta la sua storia d’amore con la moglie Olga Plachina, l’incredibile retroscena sul loro rapporto: ‘Non ci capivamo’.

Aldo Montano, ospite a Vieni da Me, si è raccontato a cuore aperto a Caterina Balivo. Dopo aver parlato della sua famiglia d’origine, commuovendosi in diretta per la lettera dei genitori, lo schermitore, campione olimpico nel 2004, ha parlato anche della moglie e di come è cresciuto il loro rapporto, svelando un particolare retroscena.

Aldo Montano e il retroscena sulla moglie: ‘Non ci capivamo’

Aldo Montano è innamoratissimo della moglie Olga Plachina e della loro piccola Olimpia, di due anni e mezzo. Lo schermitore ha raccontato di aver conosciuto la moglie tramite un’amica comune in un periodo in cui non voleva innamorarsi né impegnarsi, ma di essere rimasto folgorato dalla sua bellezza al primo sguardo. La prima sera in cui si sono conociuti al ristorante i due non si capivano, perché lei parlava solo russo. Volete sapere come hanno comunicato tutta la sera? Utilizzando il traduttore del cellulare. ‘Abbiamo passato tutta la cena a chiacchierare traducendo con cellulare’, ha spiegato Aldo.

Dopo il ritorno di lei in Russia, Montano l’ha contattata diverse volte, ma non era del tutto pronto ad impegnarsi. Lei allora ha fatto un gesto che si è rivelato vincente: lo ha bloccato su tutti i social, da Whatsapp a Facebook, vietandogli di contattarla. Questa cosa ha fatto letteralmente impazzire Aldo, che ha fatto di tutto per contattarla, e quando ci è ruscito ha preso il primo aereo per la Russia e non l’ha pià lasciata. Una storia davvero romantica, da cui è nata la piccola Olimpia. Un retroscena molto simpatico anche sulla piccola è che fino a poco tempo fa chiamava Aldo ‘mamma’, perché non aveva ancora imparato a dire ‘papà’. Anche parlando di Olimpia Montano si è emozionato visibilmente, raccontando che è il suo più grande amore.

