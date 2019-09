Aldo Montano, ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, si è commosso raccontando la sua infanzia: ‘Mio padre non voleva che facessi scherma’.

Aldo Montano è ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Lo schermitore, che si prepara ad affrontare le Olimpiadi 2020 a 40 anni, ha raccontato la sua infanzia e si è commosso pensando ai suoi genitori, e ha anche confessato che suo padre non voleva che facesse scherma: ecco perché.

Leggi anche —> Aldo Montano papà: il nome della bambina in suo onore!

Aldo Montano, ecco perché il padre non lo voleva schermitore

Aldo Montano ha raccontato la sua vita e in particolare la sua infanzia a Vieni Da Me. Lo schermitore ha parlato della sua famiglia, dicendo che suo padre e suo nonno sono stati grandi campioni di scherma e per lui è stato naturale intraprendere questa strada. ‘Non ricordo di essere mai andato per la prima volta a fare sport, sono sempre stato nel centro dove si allenava mio padre’. Ma allora perché suo padre non voleva vederlo schermitore? In realtà voleva solo proteggerlo, perché temeva che il peso della sua esperienza potesse essere troppo difficile da portare per il figlio, che invece si è poi rivelato un vero campione.

Aldo Montano in lacrime per la lettera dei genitori

Lo schermitore Aldo Montano ha raccontato che i suoi genitori sono molto riservati e schivi, ma nonostante questo gli hanno fatto trovare una breve lettera nei famosi cassetti di Vieni da Me, nella quale gli hanno detto di essere orgogliosi di lui e lo hanno ringraziato per aver regalato loro una nipotina bellissima. Nell’ascoltare queste parole, Aldo si è commosso, e ha raccontato che la sua è una famiglia tradizionale, che ha sempre mangaito tutti insieme, non molto avvezza alla modernità. Ecco perché sua madre ad oggi conserva ancora tutti i suoi trofei fin da quando era bambino.

Per ulteriori news su Vieni Da Me, CLICCA QUI