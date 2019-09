Vieni da Me, arriva la notizia tanto attesa: l’annuncio di Caterina Balivo

Arriva finalmente la notizia tanto attesa per lo show Vieni da Me condotto da Caterina Balivo: ecco cosa ha annunciato su Instagram la presentatrice.

Si è quasi conclusa la prima settimana di messa in onda di Vieni da Me. Proprio lunedì 9 settembre, infatti, lo show di Rai Uno, condotto dalla bella Caterina Balivo, ha riaperto i battenti. Ed, ammettiamolo, lo ha fatto nei migliori dei modi. La seconda stagione del programma, infatti, è partito alla grande. Ma, soprattutto, con tantissime novità. In primis, un nuovo spazio dedicate alle interviste dei grandi personaggi televisivi. Parliamo de La Lavatrice: i panni sporchi. Tuttavia, nonostante tantissimi sostenitori del programma siano entusiasti di questo debutto, c’è chi, invece, vuole il ritorno di vecchi giochi. Ecco che, poco tempo fa, è giunta la notizia tanto attesa. Ecco di che cosa parliamo.

Vieni da Me, la notizia che aspettavano tutti: lo ha annunciato Caterina Balivo

Come dicevamo quindi, la seconda stagione di Vieni da Me ha davvero sorpreso tutti. Con tantissimi nuovi ospiti e con alcune novità, il programma di Rai Uno di Caterina Balivo si è dimostrato, per il secondo anno consecutivo, un vero e proprio successo. Tuttavia, se c’è chi apprezza le esclusività apportate in questa edizione, c’è chi, invece, inizia ad avvertire la ‘mancanza’ di alcuni giorni della passata stagione. E così, tramite il profilo Instagram della conduttrice, chiede se e quando verranno riproposti. Ed è proprio grazie alla risposta della bella napoletana che, finalmente, arriva la notizia tanto attesa. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro. Alcuni utenti Instagram, infatti, chiedono se il gioco de ‘indovina di chi è la casa’ sarà ancora riproposto. Proprio per questo motivo, l’annuncio di Caterina rende, senza alcun dubbio, felici tutti i suoi fan. Ritornerà. E, tra l’altro, non manca nemmeno poco. Siete felici anche voi?

