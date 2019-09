Vieni da Me, la struggente storia di Alba, studentessa universitaria che sta combattendo l’anoressia: ‘Non riuscivo più ad alzarmi dal letto’.

Vieni da Me, Caterina Balivo intervista la giovane Alba, studentessa universitaria toscana che sta lottando da oltre un anno contro l’anoressia. Il suo racconto è struggente e le parole dei genitori commuovono il pubblico. Ecco la sua incredibile storia.

Leggi anche —> Vieni da Me, Aldo Montano si commuove in diretta: ‘Mio padre non voleva che facessi scherma’

Vieni da Me, la struggente storia di Alba, che lotta contro l’anoressia

Oggi a Vieni da Me è arrivata la storia della giovane Alba, studentessa universitaria toscana che vive in Umbria per i suoi studi e che sta lottando dal maggio del 2018 contro l’anoressia. La ragazza ha raccontato con la voce rotta dall’emozione di aver vissuto un periodo terribile, cominciato prima dell’estate per il semplice desiderio di perdere qualche chilo, che si è presto trasformato in un vero e proprio odio per il cibo. Alba da un certo punto in poi ha cominciato ad assumere solo 800 calorie al giorno, poi ancora meno, arrivando a pesare 38 kg, come si vede nelle immagini che vengono mostrate in studio.

Poi la consapevolezza di avere un problema, quando vede che non riesce più ad alzarsi dal letto perché non ha forze, la porta a chiedere aiuto a mamma Marcella, che insieme al papà Marco la porta in una clinica per disturbi alimentari, dove Alba rimane ricoverata per due mesi, nutrita artificialmente con un sondino, oltre che con una dieta appositamente creata per lei. Il percorso per la guarigione non è facile, è tortuoso e ci sono momenti di grande crisi, ma dal 25 marzo scorso Alba è tornata a casa ed è quasi guarita da questa terribile malattia, che ha raccontato anche in una sorta di video diario su Facebook.

Il racconto dei genitori di Alba: ‘Ogni mattina temevamo di trovarla morta’

Alba è stata ospite a Vieni da Me per raccontare la sua lotta contro l’anoressia. I genitori della giovane studentessa, Marcella e Marco, sono intervenuti raccontando aneddoti davvero commoventi. ‘Ogni mattina temevamo di trovarla morta a letto’, dice la mamma, ricordando il momento clou della malattia. Emozionato anche il papà, che racconta di aver avuto tantissima paura di perdere la figlia. Marcella racconta che il dolore più grande è stata la completa impotenza rispetto alla sofferenza di Alba, tanto che un giorno, mentre era in macchina, ha addirittura pensato per un attimo di porre fine per sempre a tutta quella sofferenza. Oggi la loro meravigliosa famiglia ha ritrovato il sorriso, perchè Alba è quasi totalmente guarita ed è tornata anche a vivere da sola.

Per ulteriori news su Vieni da Me, CLICCA QUI