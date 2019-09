Alessia Marcuzzi infiamma Instagram con una foto al mare di spalle: lato B mozzafiato per la conduttrice, ma un dettaglio non piace affatto ai fan.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici del momento. In queste settimane la fa da padrona con il suo Temptation Island Vip, che sta spopolando in termini di ascolti e seguito sul web. Ma non solo. La conduttrice è anche una donna bellissima e sexy e condivide sui social alcuni scatti ‘hot’ che mettono in mostra tutta la sua sensualità e soprattutto il suo corpo davvero mozzafiato. Nelle ultime ore, Alessia ha pubblicato un post che è diventato immediatamente virale: lato B da urlo per lei, ma un dettaglio non è stato apprezzato dai fan, che lo hanno fatto subito notare nei commenti.

Alessia Marcuzzi è una donna bellissima. Sorriso magnetico e lunghe gambe da urlo sono il suo marchio di fabbrica, e Ale non lo nasconde sui social. Il suo profilo Instagram non manca di scatti ‘hot’, ma anche di foto e video che la vedono impegnata sul lavoro, o insieme ai suoi figli. L’ultimo post della conduttrice è una foto in cui è di spalle, mentre entra nel mare della Sardegna, dove è impegnata con le riprese di Temptation Island Vip. Evidentemente Alessia ha approfittato di un momento di pausa per fare un bel bagno rigenerante. Nella foto la Marcuzzi indossa un bikini che lascia piuttosto scoperto il suo lato B da urlo. Fan in delirio per lei, ma c’è un dettaglio che in molti hanno notato, del quale hanno chiesto spiegazioni.

I commenti dei fan parlano chiaro, il mare che si vede nella foto di Alessia sembra sporco, il che è strano, visto che stiamo parlando del meraviglioso mare della Sardegna. Magari è colpa della luce, o dei filtri della foto, non lo sappiamo. Di sicuro quello che risalta agli occhi è la bellezza del soggetto in primo piano.

