Eros Ramazzotti ha scritto un messaggio a Carolina Stramare, la Miss Italia dell’anno 2019: questo è quello che dichiara la ragazza, ecco il messaggio.

È passata circa una settimana dalla proclamazione di Miss Italia, eppure Carolina Stramare continua a far parlare di sé. In una recente intervista per Leggo.it, la più bella d’Italia ha raccontato di aver ricevuto, dopo la sua vittoria al concorso di bellezza, un sorprendente messaggio da parte di Eros Ramazzotti. La giovane modella, com’è noto, è riuscita a conquistare tutti sin dal primo momento. Sarà stato, senza alcun dubbio, il suo aspetto acqua e sapone, gli occhi azzurri e capelli scuri a rendere ancora più certa e speciale la sua vittoria per la reginetta d’Italia. Ed è più che normale, quindi, che tutti vogliano farle i complimenti per il titolo. Anche, pensate, i personaggi pubblici. È proprio questo, infatti, che è capitato a Carolina a poche ore dalla sua vittoria. Scopriamo nel dettaglio cosa le ha scritto Eros.

Bellissima, ma con un passato davvero difficile. Carolina Stramare oltre che per la smisurata bellezza, eleganza e raffinatezza, si è lasciata apprezzare anche per un doloroso episodio avvenuto pochi anni fa. Eppure, nonostante la ferita sia ancora aperta, la giovane genovese è riuscita ad andare avanti. Tanto che, una settimana fa, è riuscita anche a vincere il titolo di Miss Italia 2019. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla sua proclamazione, ha ricevuto un messaggio davvero speciale da parte di Eros Ramazzotti. Il quale si è congratulato per la sorprendente vittoria al concorso di bellezza. A rivelarlo è stata la diretta interessata in una recente intervista per Leggo.It. Durante la quale ha spiegato, inoltre, lo scambio di messaggio avvenuto tra di loro. Il cantante, quindi, si è congratulato e Carolina, per dimostrare la sua riconoscenza, ha svelato di aver la frase di una sua canzone tatuata sulla caviglia, perché la preferita della sua mamma. Inevitabile, quindi, la reazione di Ramazzotti. Che, senza troppi giri di parole, l’ha invitata ad un suo concerto.

