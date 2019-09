Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono su Instagram la notizia: matrimonio in una location mozzafiato, i fan della coppia sono in visibilio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono senza dubbio una delle coppie più amate e seguite del momento. Insieme da 2 anni, precisamente da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, i due condividono tanti momenti di coppia su Instagram, facendo impazzire i loro numerosissimi fan. Bellissima e super sensuale lei, sportivo e sexy lui, sono davvero una coppia meravigliosa e sognano di trascorrere tutta la vita insieme. I fan sperano che presto i due fidanzati convolino a nozze, ma l’ufficialità non è mai arrivata. Le ultime storie dei piccioncini, però, parlano proprio di matrimonio: ecco la location meravigliosa che sta mandando in visibilio i fan della coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: il matrimonio in una location mozzafiato, le immagini

Cecilia Roriguez e Ignazio Moser mostrano quotidianamente ai followers tutto quello che fanno. Nelle ultime storie Instagram, i due innamoratissimi fidanzati hanno pubblicato le immagini del loro viaggio alla volta di Napoli, per raggiungere una location d’eccezione. Cosa dovranno fare Cecilia e Ignazio in questo posto bellissimo? La risposta è in una sola parola: matrimonio. Arriva dunque la tanto attesa notizia delle nozze della sorella di Belen insieme al suo ‘Nachito’? Purtroppo per i fan della coppia, le cose non stanno così. Cechu e Ignazio sono stati invitati al matrimonio di alcuni amici in una location mozzafiato, che ha fatto venire voglia all’argentina di pensare al futuro col suo fidanzato.

Dopo aver passato la notte a Napoli, Ignazio e Cecilia sono andati al piccolissimo arcipelago ‘Li Galli’, una ‘perla’ del Mediterraneo, che si trova tra Capri e Positano. Un posto da togliere il fiato, tanto che Cecilia ha mandato una serie di ‘frecciatine’ al suo fidanzato, sperando di convincerlo a farle la tanto attesa proposta. ‘Amore se non mi sposi neanche dopo questo matrimonio, io ti lascio!’, ha detto la Rodriguez. Tutto in senso ironico, ovviamente, anche perché i due ragazzi hanno più volte dichiarato di non sentirsi ancora pronti per questo grande passo.

