Coppie Temptation Island Vip, Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati squalificati: ecco cosa è accaduto al loro ritorno a casa.

La prima puntata di Temptation Island Vip ha regalato dei veri e proprio colpi di scena. In primis, la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo, una delle sei coppie in gioco per questa edizione. Ma cos’è accaduto? Con un gesto, a detta di molti, eroico e romantico, l’attore napoletano ha letteralmente ‘rapito’ la sua fidanzata dal suo villaggio. Inevitabile, quindi, la reazione della produzione. Che, dopo tale gesto, ha deciso di squalificare la coppia dal gioco. Ebbene. Ma cosa sarà accaduto a Ciro e Federica subito dopo il programma. Ecco a svelarlo è il settimanale Spy. Ecco cosa si legge al riguardo sulle pagine del giornale.

Potrebbe interessarti anche:

Ciro e Federica squalificati da Temptation Island Vip: cos’è accaduto dopo

Breve ma intensa è stata l’esperienza di Ciro Petrone e Federica Caputo a Temptation Island Vip. Dopo soltanto pochi giorni all’interno dell’Is Morus Relais, l’attore napoletano ha, infatti, deciso di abbandonare il gioco insieme alla sua fidanzata Federica. Non lo ha fatto nei migliore dei modi, bisogna ammetterlo. Bensì, con un gesto davvero super romantico ed affettuoso. Ebbene, ma subito dopo la loro squalifica dal programma per aver infranto le regole, cosa è accaduto alla coppia? A svelarlo è il settimanale Spy. Ricordiamo che, da contratto, i due non possono mostrarsi insieme sui social fin quando la messa in onda del programma non è terminato. Ma, stando a quanto scritto sulle pagine del giornale, sembrerebbe che Ciro sia stato accolto a Napoli, sua città d’origine, come un vero e proprio eroe. Mentre, purtroppo, della sua fidanzata non si ha alcuna traccia. Cosa sarà successo, quindi? Federica ha deciso di ‘perdonare’ il suo fidanzato perché consapevole del forte sentimento? Oppure, ha deciso di lasciarlo? Staremo a vedere.

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui