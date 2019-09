Lo chef Carlo Cracco torna in televisione su Rai Due con un programma culinario tutto nuovo dove si mette alla prova con dei cuochi amatoriali.

Per tutti coloro che erano appassionati di Carlo Cracco e quando il famoso chef ha lasciato MasterChef sono rimasti estremamente delusi di non poterlo vedere più in televisione con la stessa frequenza di una volta, sappiate che arriva finalmente una bella notizia. Sta infatti per partire un nuovo programma tv culinario condotto da Cracco e Camilla Hawke intitolato: “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”.

Carlo Cracco: cosa sapere sul nuovo programma

Dal 16 settembre alle 19:40 andrà infatti in onda questo nuovo Cooking show di RaiDue che durerà circa 20 puntate in onda dal lunedì al venerdì insieme alla web Creator Camihawke. Ma come funziona il programma? In ogni puntata Cracco nella sua cucina personale ospiterà un cuoco amatoriale e insieme allo chef realizzeranno delle ricette gourmet fino al faccia a faccia finale per vedere chi vincerà. Questa volta Carlo Cracco si leva la giacca da chef e cucina nuovamente in un ambiente più intimo, una cucina di Scavolini che è anche co-produttore di questo nuovo Format. Cracco ha spiegato di aver accettato con grande gioia questo progetto perché con questo programma ha la possibilità di mostrare il lato più autentico e personale di sé. Una sorta di evoluzione del percorso personale e lavorativo dello chef che gli permette di far entrare proprio nella sua vita, diciamo in maniera più personale, i suoi fan. Camilla , in arte Camihawke sarà la sua compagna di viaggio ed esordisce come co-conduttrice proprio al fianco del famoso chef. Il suo ruolo nel programma La Mia Cucina? Lei darà il benvenuto al cuoco amatoriale che sfiderà Carlo Cracco e con la sua ironia ormai famosa intratterrà il pubblico raccontando come procedono le ricette e strappando una risata a tutti.

