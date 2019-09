Diletta Leotta ha pubblicato un post in cui si allena in palestra: la conduttrice è ‘incontenibile’, la mise super attillata e scollata rende le foto ‘hot’.

Diletta Leotta è come sempre una vera e propria bomba sexy. la conduttrice non delude mai le aspettative e si mostra sempre super sensuale sui social. Le sue foto ‘hot’ diventano immediatamente virali sul web, per non parlare delle sue storie su Instagram, che arrivano a migliaia di visualizzazioni di fan innamorati della sua bellezza. Diletta non delude mai i suoi fan e l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram lo conferma: la Leotta è in palestra pronta per il suo allenamento prima di tornare a lavoro, ma la ‘mise’ è super hot e le foto diventano ‘bollenti’.

Diletta leotta, allenamento super hot in palestra: la mise è esageratamente scollata e attillata

Diletta Leotta condivide spesso e volentieri i suoi scatti ‘hot’ sui social. Fisico da urlo e curve mozzafiato la caratterizzano, e i fan impazziscono per lei. L’ultimo post pubblicato su Instagram è davvero da urlo. La conduttrice ha deciso di fare un po’ di allenamento prima di andare a lavoro a DAZN, e si è lasciata immortalare mentre era in palestra. La ‘mise’ della conduttrice è particolarmente sexy, perché il mini top è scollato e mette in mostra il suo decolleté esplosivo, che riesce appena a essere contenuto, mentre i suoi leggings sono molto attillati e disegnano perfettamente il suo lato B, altrettanto incontenibile.

Inutile dire che il post è diventato immediatamente virale, e ha subito collezionato centinaia di migliaia di like, oltre 400mila per l’esattezza, e più di 3mila commenti. Il ‘leit motiv’ è uno soltanto, e si riferisce alla bellezza da urlo della Leotta, che riesce sempre a stupire i fan con ogni nuova foto che pubblica.

