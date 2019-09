Estrazioni oggi 14 settembre su Sologossip in diretta: Superenalotto Lotto 10eLotto, in tempo reale sarete aggiornati sui numeri vincenti

Le estrazioni di oggi, sabato 14 settembre 2019, del Lotto, Superenalotto e 10eLotto su Sologossip.it in diretta dalle ore 20.00 di questa sera. I risultati saranno aggiornati tempestivamente, anzi, proprio in tempo reale. Dal Lotto al Superenalotto, fino al 10eLotto. Avremo sul nostro sito tutte le estrazioni di questa sera. E, inoltre, informiamo che il Jackpot del Superenalotto è arrivato a 65,1 milioni di euro. Una cifra importante che, nonostante ci sia stata una abbondante vincita nell’ultimo periodo, è comunque molto alta. Sì, perché il Superenalotto ha messo in palio, ripartendo dall’ultima vincita, ben 50 milioni di euro. Una somma che è stata messa da parte ad ogni estrazione, poco alla volta, così da garantire anche agli altri giocatori un montepremi sostanzioso.

Qui puoi trovare tutte le ultime estrazioni:

Estrazioni oggi 14 settembre 2019: Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta

Il lotto, tutti i numeri ruota per ruota

BARI 26 34 40 60 47

CAGLIARI 46 58 8 40 85

FIRENZE 90 24 25 4 41

GENOVA 85 27 56 10 53

MILANO 2 53 19 77 3

NAPOLI 76 45 54 17 9

PALERMO 8 79 80 2 41

ROMA 11 64 75 2 65

TORINO 74 18 21 71 26

VENEZIA 44 38 79 33 59

NAZIONALE 64 25 75 15 54

Superenalotto: 1 59 7 40 52 10

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 85

10eLotto:

Oro:

Doppio Oro: