Federica Pellegrini a cuore aperto nella lunga intervista rilasciata al Messaggero: la confessione ‘hot’ sul sesso e sui tradimenti del passato.

Federica Pellegrini è una delle più grandi campionesse di sempre del nuoto italiano. Le sue vittorie rimarranno negli annali di questo sport, l’ultima tra l’altro risale davvero a pochissimo tempo fa. Ma non è tutto. La Pellegrini è anche una donna bellissima e spesso infiamma Instagram con le sue foto ‘hot’, nelle quali mette in mostra il suo fisico statuario e la sua forma invidiabile. Ed è proprio del rapporto con il suo corpo che Federica ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al Messaggero, nella quale si è lasciata anche andare ad alcune confessioni ‘hot’: ecco le sue parole.

Federica Pellegrini, intervista con confessione ‘hot’: ‘Il sesso è fondamentale per me’

Federica Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero, lasciandosi andare anche ad alcune confessioni ‘intime’. La nuotatrice, che da molti è anche considerata un vero e proprio sex symbol, è stata molto al centro del gossip in passato per i suoi amori, in particolare quello con il collega Filippo Magnini, che ha vissuto numerosi alti e bassi prima di chiudersi definitivamente. Federica ha svelato che in passato sono più le volte in cui è stata tradita, di quelle in cui ha tradito, anche se non ha specificato le storie a cui si riferiva, e ha confessato anche che per lei il sesso è fondamentale in un rapporto.

La Pellegrini si è anche lasciata andare a una riflessione ‘sociale’, dicendo che gli uomini spesso sono spaventati dall’emancipazione delle donne e che lei stessa fa molta paura agli uomini per la sua forte personalità e indipendenza. Sul rapporto con il suo corpo, la Pellegrini ha detto di piacersi al 100% da qualche anno a questa parte, e che proprio per questo motivo non ha paura di mostrare il suo lato più ‘hot’, anche sui social, dove spesso mette in mostra la sua sensualità.

