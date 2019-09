Ficarra e Picone: chi sono le mogli dei due comici?

Moglie e vita privata di Ficarra e Picone: cosa sappiamo dei due comici in onda questa sera col film Anche Se è Amore non si vede.

Va in onda questa sera su in prima serata in televisione “Anche se amore non si vede“, un film del 2011 con interpreti principali Ficarra e Picone. La trama parla di Salvo e Valentino che sono titolari di una società per il turismo e accompagnano i viaggiatori tra i monumenti di Torino. Quando però uno dei due viene lasciato dalla propria ragazza l’amico cercherà di fargli trovare una nuova fidanzata al fine di renderlo più felice. Ora che state guardando questo film vi sarà però venuto un dubbio. Ma Ficarra e Picone sono sposati? Sono fidanzati? Hanno dei figli? Già perché la loro vita privata è piuttosto riservata, ma qualcosa di loro siamo riusciti a saperla!

Chi è la moglie di Ficarra? E cosa sappiamo sulla vita privata di Picone?

Nella vita reale infatti Salvatore Ficarra ha già una moglie: è la sua fidanzata storica Rossella Leone con la quale si è unito in matrimonio nel 2006. I due hanno avuto due figli: uno proprio l’anno del matrimonio, Vincenzo, e due anni dopo invece Tommaso. Per quanto riguarda invece Valentino Picone la vita privata del comico è un pochino più riservata, ma sebbene si sia riusciti a scoprire qualcosina di più sulla sua carriera e sui suoi suoi esordi come comico, a oggi ancora non sappiamo nulla per quanto riguarda la sua vita privata e della sua famiglia. Quando viene intervistato Picone cerca sempre di glissare e non rispondere alle domande. Inoltre non è stato immortalato da nessun paparazzo insieme alla famiglia (se a questo punto ne ha una) o alla compagna. Nulla quindi possiamo dirvi per quanto riguarda la vita sentimentale e privata di Valentino Picone. È riuscito quindi ad essere molto più riservato del compagno Ficarra che invece, come abbiamo detto, è stato immortalato in spiaggia con la moglie e i figli e quindi abbiamo scoperto chi è la sua compagna!

