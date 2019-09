Dove guardare Genoa Atalanta in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: il fischio d’inizio è domenica 14 settembre alle 12:30

Domenica mattina alle 12:30 scendono in campo Genoa e Atalanta.

Il Genoa ha vinto l’ultima partita di campionato, contro la Fiorentina: i liguri non ottengono due successi consecutivi dal settembre dello scorso anno. Andreazzoli a centrocampo pensa a Saponara mentre in attacco Pinamonti e Kouamé. A sinistra invece si giocano un posto Barreca e Pajac, mentre a destra ci sarà ancora Ghiglione.

L’Atalanta, imbattuta da sette trasferte in Serie A, torna in campo dopo la sosta delle nazionali. Toloi si ferma per un problema muscolare, al suo posto Djimsiti e Kjaer si giocano una maglia da titolare. In attacco uno tra Muriel e Zapata, con l’ex Viola candidato a partire dalla panchina.

Genoa Atalanta in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 12:30 del 15 settembre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata C., Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sturaro, Cassata

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello A.; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez A., Zapata D. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castagne, Toloi

