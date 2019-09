Giulia De Lellis incidente ‘hot’: la camicia scivola giù, il reggiseno non copre tutto. Ecco l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in versione ‘bollente’.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne, lei è indubbiamente una di quelle che ha avuto maggior successo. Parliamo di Giulia De Lellis, che grazie alle trasmissione di Maria De Filippi, è diventata una vera e propria star del web. L’ex corteggiatrice ha fatto sognare i fan con la storia col suo ormai ex fidanzata Andrea Damante. Ai tradimenti del quale ha appena dedicato un libro, Le corna stanno bene su tutto, in cui racconta il suo periodo buio. Ma oggi Giulia è più raggiante che mai. E lo dimostra uno degli ultimi scatti postati su Instagram. La De Lellis posa in intimo: lo scatto è davvero bollente. Diamo un’occhiata.

Giulia De Lellis, incidente ‘hot’: la foto in reggiseno fa impazzire i fan

Giulia De Lellis è decisamente una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. Con lei ha un vero e proprio esercito di fan, che la seguono sin dalla sua partecipazione al programma di Canale 5. È attraverso i social che Giulia si tiene in contatto col suo pubblico. Al quale, qualche giorno fa, ha fatto un ‘regalo’ molto gradito. Testimonial di un noto brand di intimo, Giulia si è mostrata in reggiseno. Una foto che ha scatenato i followers: la De Lellis non è solita mostrarsi senza veli, diciamolo. E la foto ‘bollente’ ha fatto impazzire i suoi sostenitori. Diamo un’occhiata:

Giulia è raggiante nello scatto postato qualche giorno fa. A colpire tutti è il suo sorriso, ma non solo…La camicia scivola giù e l’ex corteggiatrice mostra le forme in intimo: una foto decisamente ‘bollente’, che in poco tempo è stata letteralmente invasa dai complimenti dei fan. Migliaia di cuoricini e commenti, per lei che è ormai la vera star di Uomini e Donne. Se siete curiosi di scoprire qualcosa sul suo libro, non perdete la prima puntata di Verissimo.Ci sarà anche lei!