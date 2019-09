Giulia De Lellis si racconta a Silvia Toffanin e al pubblico di Verissimo: “Ricordo che non ti piaceva leggere”, ecco la risposta della influencer alla conduttrice

Giulia De Lellis a Verissimo si racconta a 360 gradi in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ormai padrona di casa da anni del programma. “Avevo talmente tanta ansia per questo incontro che stamattina mi è uscito un herpes tremendo”, esordisce Giulia. La giovanissima influencer racconta innanzitutto del suo libro con quel titolo abbastanza audace: Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. “E’ la mia vita”, spiega la De Lellis, con la Toffanin che commenta: “Sì, l’ho letto e devo dire che è una sorta di diario”.

Giulia De Lellis a Verissimo: “Per quel tradimento ho perso sei chili”

Le fanno vedere un servizio in cui si raccontano tutti i suoi amori, da Damante ad Irama, fino a Iannone: “Sarò patetica, ma mi emoziono, scusate”. “Cosa racconti in questo libro?”, Giulia risponde: “Quello che voglio far sapere. Sono entrata in casa, ho aperto il computer e ho trovato delle cose poco chiare. Messaggi, mail e chi più ne ha più ne metta. Non solo tradimenti fisici ma anche mancanze di rispetto importanti. Ho reagito a modo mio, mi sono chiusa in casa per giorni, poi uscivo tutte le sere e ho avuto varie fasi. Ho perso 6 chili ed avevo una faccia inguardabile”.

Cosa hai fatto quando è tornato? “Quando lui è tornato dal suo viaggio di lavoro non ha trovato nulla di me, nemmeno una mollettina o una cremina. Però ho fatto un disastro. Delle cose non le ho potuto raccontare. La Playstation l’ho presa a martellate e poi l’ho infilata sotto la doccia. Gli ho rovinato tutti i vestiti. Mi sono divertita a strappare i vestiti e gli ho anche bucato le scarpe”.

“Allora l’hai letto il libro?”

Giulia De Lellis si meraviglia del fatto che Silvia Toffanin riporti tanti particolari del suo libro e che l’abbia letto, in realtà, nonostante la conduttrice l’abbia ammesso. “Allora l’hai letto davvero?”, le chiede e la Toffanin: “Io sì, ti assicuro, e tu?”. Così, la De Lellis: “Sì, mamma, quante volte, lo conosco a memoria”. Toffanin: “Io ricordo che tu non ami particolarmente leggere”, e lei: “Sì, ma negli anni poi ho capito che è importante”.

Vuoi un figlio?

Giulia De Lellis poi parla di Iannone che, secondo lei, è quello giusto. Finalmente, è arrivato. Così, la Toffanin chiede: “Vuoi un figlio?”, e lei: “Sì, ma da sempre. Desidero diventare mamma”.