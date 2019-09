Grande Fratello, ex concorrente lancia una frecciatina a Irama: “Io sono molto più bello”. Ecco di chi si tratta.

È stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua storia tormentata con la vincitrice Martina Nasoni ha appassionato tutti. Si tratta di Daniele Dal Moro, il sexy veronese che, anche a reality terminato, continua a far parlare di sè. Qualche ora fa l’ex gieffino ha risposto ad alcune curiosità dei fan. E, tra le tante risposte, è apparsa una frecciatina abbastanza forse nei confronti del cantante Irama. Ecco il motivo.

Cosa c’è tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni? La risposta non è ancora molto chiara. Dopo la notizia della rottura, pare che i due si siano rivisti recentemente. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello 16: da allora, un tira e molla infinito. E, qualche ora fa, Daniele ha risposto a una domanda di un fan, che riguardava proprio Martina. E non solo. Ricordate la canzone che Irama ha dedicato proprio alla vincitrice del Grande Fratello? Ebbene, Martina è una grande fan del cantante di Amici. Al quale Daniele ha lanciato una frecciatina non proprio velata. Guardate un po’:

“L’amore è cieco, ma io sono molto più bello!“. Una risposta molto curiosa quella di Daniele, che sembra essersi quasi ‘ingelosito’ per la domanda postagli da un followers. A Martina, si sa, Irama piace molto. Che Daniele lo veda come un possibile ‘rivale’ in amore? Non ci resta che attendere i prossimi risvolti! E secondo voi, è più bello Daniele o Irama?