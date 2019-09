View this post on Instagram

A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso. Invece all’uscita del GF,malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano ,sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo ,malgrado fossi il vincitore in carica del GF 18 e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna. Onestini ,al quale faccio il mio in bocca al lupo ,oggi ha avuto elogi ed applausi. Non chiedo nulla! Non amo le polemiche ,ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto. • • Nesse ponto, você poderia ter cortado meu cabelo como Sansão, como eu lhe dei. Em vez disso, na saída da GF, apesar de testemunhar, cantor com um recorde na classificação e tendo aumentado 15 pontos para o Big Brother brasileiro, fui repetidamente ignorado, nunca fui convidado para nenhum estúdio de TV, apesar de ser o vencedor responsável pela GF 18 e ainda não tive resposta, mesmo com a interrupção dos 11 episódios de tutoriais gravados com minha avó. Onestini, a quem desejo boa sorte, hoje recebeu elogios e aplausos. Eu não peço • • #albertomezzetti #grandeffatello #vincitore #barbaradurso #barbaracarmelitadurso