La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi sostituita alla conduzione: ecco chi ha preso il suo posto, durante l’ultima puntata della trasmissione.

Un vero e proprio colpo di scena, quello avvenuto in diretta durante l’ultima puntata de La Prova del Cuoco. Un’anteprima diversa dal solito, nella puntata del 13 settembre, del programma dedicato alla cucina. Nei primi minuti della trasmissione, quelli dedicati alla presentazione delle squadre, non è apparsa, infatti, Elisa Isoardi. La conduttrice è stata momentaneamente sostituita da Claudio Lippi, sua spalla durante la puntata. Un inizio anomalo, quello di ieri, visto che è stata sempre Elisa a dare il via alle puntate. Scopriamo di più.

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi sostituita: Claudio Lippi ha preso il suo posto

Claudio Lippi, da spalla a conduttore unico. È quello che è accaduto ieri mattina, durante la quinta puntata della nuova edizione de La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi è infatti stata assente all’inizio della trasmissione, dove a condurre ci ha pensato solo Lippi. Si tratta dell’anteprima del programma, in cui vengono presentate le squadre in gara, e che precede l’inizio vero e proprio della puntata. Un cambiamento che ha incuriosito i fan: è la prima volta che la Isoardi non è presente nei primi minuti del programma. La conduttrice è entrata solo durante la sigla del programma, chiedendo al suo collega: “Mi stavi chiamando?”. E quando Lippi ha annunciato di averla sostituita nell’anteprima, la Isoardi esclama: “Sei stato bravissimo!”. Cosa ci sarà dietro questo piccolo cambiamento? Scelta voluta o imprevisto in diretta? Claudio e Elisa non hanno dato ulteriori spiegazioni, e, dopo lo scambio di battute, hanno dato il via alla quinta puntata. E voi, seguite le ricette de La Prova del Cuoco?