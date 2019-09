Mara Venier senza freni in un’intervista a Blogo: ‘Ho rifiutato una proposta molto allettante’, poi svela tutta la verità sul rapporto con Barbara D’Urso.

Mara Venier è una vera e propria istituzione della televisione italiana, una delle colonne portanti del mondo dello spettacolo del nostro Paese. Da quando è arrivata al timone di Domenica In, la ‘zia’ ha regalato al programma un grande successo, con i suoi sorrisi e i suoi momenti di commozione che caratterizzano quasi ogni puntata. Ma non solo. Mara è anche una donna molto attiva e seguita sui social, dove pubblica alcuni momenti del suo quotidiano. Intervistata da Blogo, ha fatto alcune rivelazioni sul suo lavoro e su una proposta ‘allettante’ che ha rifiutato. La conduttrice ha fatto anche chiarezza sul rapporto con la collega Barbara D’Urso.

Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista a Blogo, in vista della prossima scoppiettante edizione di Domenica In, che sta per ripartire dopo l’estate. Il programma di Rai Uno ha avuto un grande successo la scorsa stagione, e con le novità di quest’anno di sicuro non deluderà le aspettative. Mara ha raccontato che è molto legata al progetto Domenica In, tanto che pur di rimanerci ha rifiutato la proposta di una persona a cui tiene molto, che voleva farle fare tante cose belle. La conduttrice non ha specificato chi sia questa persona, ma alcuni indizi hanno fatto pensare a Maria De Filippi, perché poi Mara ha parlato di lei, dicendo di essere rimasta molto male quando la Rai si è opposta alla sua ospitata a Domenica In.

La Venier ha anche parlato della ‘competizione’ della domenica con Barbara D’Urso, dicendo che si è trattato solo di una questione lavorativa e nulla di più, perché nella vita le due conduttrici sono amiche e proprio ultimamente, incontratesi in treno, si sono abbracciate con affetto, come hanno sempre fatto.

