Verissimo, per la prima puntata del programma di Silvia Toffanin sono previsti tanti ospiti: due delle quali faranno un doloroso racconto sulla malattia.

L’attesa è finalmente finita. Quest’oggi, sabato 14 Settembre, avrà inizio la nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Al timone ci sarà sempre lei: Silvia Toffanin. Che, per la prima puntata ha preparato tutto alla perfezione. Gli ospiti, come al solito, ne sono tantissimi, ma soprattutto davvero incredibili. A partire da Ilary Blasi fino a Giulia De Lellis. Ma non solo. Perché, in studio da Silvia, ci saranno due ospiti speciali che faranno un doloroso racconto della malattia che, da diversi mesi, li riguarda in prima persona. Di chi parliamo? Di Viktorija e Virginia, figlie di Sinisa Mihajlovic. Ecco quanto dichiarano.

Prima puntata di Verissimo, il doloroso racconto sulla malattia

Soltanto pochi mesi fa, Sinisa Mihajlovic, con una conferenza stampa, aveva annunciato di aver la leucemia. E che da lì a poco avrebbe iniziato le cure per sconfiggerla. Sono passate settimane da quell’annuncio, eppure l’allenatore del Bologna continua le sedute di chemioterapia affinché tutto vada per il meglio. È un vero e proprio leone, il croato. Lo dimostra non solo la sua presenza in panchina con la sua squadra, ma anche le parole delle sue due figlie, Viktorijia e Virginia, nella prima puntata di Verissimo. Le due sorelle, ospiti di Silvia Toffanin, non hanno potuto fare a meno di raccontare, per filo e per segno, questa malattia che ormai, da diversi mesi, le sta toccando in prima persona. Dalle loro parole, infatti, si capisce perfettamente il loro stato d’animo. E, soprattutto, del loro genitore. Ma non solo. Perché entrambe, pur sottolineando quanto sia crudele e brutta tale malattia, affermano di quanto il buon Mihajlovic sia un vero e proprio guerriero.

Come hanno reagito Viktorija e Virginia alla notizia

È stata una lunga intervista, quella delle sorelle Mihajlovic. Durante la quale, come dicevamo, non solo hanno parlato di quanto sia crudele la leucemia, ma di che reazione abbiano avuto una volta appresa la notizia. A prendere parole è la più piccola che ricorda di averlo scoperto in Sardegna, mentre erano in vacanza. La primogenita Viktorija, invece, dichiara di aver sempre avuto il terrore da bambina che suo padre si ammalasse. Una volta accaduto, però, ha realizzato che il suo più grande incubo si stava verificando.

Per ulteriori news su Verissimo –> clicca qui