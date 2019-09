Uomini e Donne, ritorno di fiamma per un’ex coppia tanto amata dal pubblico italiana? Ecco la segnalazione spuntata sul web poche ore fa.

In attesa della nuova edizione di Uomini e Donne, prevista per lunedì 16 Settembre, i suoi ex protagonisti fanno tanto parlare di loro. Pochissime ore fa, infatti, è spuntata una segnalazione sul web secondo cui un’ex coppia del programma, tra l’altro tanto amata ed apprezzata dal pubblico italiana, sia stata paparazzata insieme. Ritorno di fiamma in corso? Procediamo con ordine, ovviamente. E cerchiamo di capire, come prima cosa, di chi parliamo. Ecco. Stando ad alcune segnalazioni apparse su Instagram da alcune pagine dedicate al gossip, sembrerebbe che tra Nilufar Addati e Giordano Mazzochi ci siano stati diversi incontri. Non sono mai stati visti da soli, sia chiaro. Anzi. Eppure, appena pubblicate le foto, i loro fan sono completamente esplosi di gioia.

Potrebbe interessarti anche:

Ritorno di fiamma per un’ex coppia di Uomini e Donne? La segnalazione

Cosa bolle in pentola, quindi, tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? La loro è una storia nata nello studio televisivo di Uomini e Donne. E, dopo diversi mesi di frequentazione, è purtroppo giunta al termine. Incompatibilità caratteriali, hanno dichiarato i due ragazzi una volta annunciata la loro rottura. Ebbene. Quasi a distanza di un anno dalla loro chiusura definitiva, è cambiato qualcosa? Beh, stando ad alcune segnalazioni social sembrerebbe che il romano e la giovane napoletana, in questi ultimi giorni, siano stati visti più volte insieme. Nulla di certo, sia chiaro. Eppure, stando a quanto trapelato dai social, si può parlare di ritorno di fiamma? Specifichiamo che, come sottolinea il sito web NewsUeD, Nilufar attualmente è a Milano per la laurea di sua amica. Mentre di Giordano non si conoscono i reali motivi del suo soggiorno nel capoluogo lombardo. In ogni caso, anche se i due si fossero incrociati di nascosto, gli avvistamenti testimonierebbero di quanto l’ex coppia sia rimasta in buoni rapporti. Voi li vorreste rivedere di nuovo insieme?

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui