Per la seconda puntata di Temptation Island Vip è stato appena dato uno spoiler pazzesco riguardante Serena: ecco cosa è accaduto con il single Alessandro.

Manca davvero pochissimo alla seconda puntata di Temptation Island Vip, eppure già conosciamo qualche piccola anticipazione di quello che accadrà alle sei coppie in gioco. È proprio il profilo Instagram ufficiale del programma che, di tanto in tanto, pubblica succulenti spoiler. Ecco. Quello condiviso pochissime ore fa riguarda Serena Enardu, attuale compagna del cantautore Pago, che viene ‘rimproverata’ dalla produzione dopo aver compiuto un ‘clamoroso’ gesto nei confronti del single Alessandro. Gesto che, ovviamente, non può passare inosservato al suo fidanzato. Proprio per questo motivo che la domanda che tutti si pongono è: “Come reagirà Pago?”. Ma vediamo cosa è accaduto nello specifico.

Seconda Puntata Temptation Island Vip, spoiler su Serena Enardu

Il feeling che c’è tra Serena Enardu ed Alessandro Catania all’interno del villaggio di Temptation Island Vip è, ormai, visibile a tutti. I due hanno legato, infatti, dal primo minuto. E sembra che nulla possa far decollare il loro rapporto. Pochissime ore fa, infatti, l’account Instagram del programma ha condiviso un sorprendente spoiler riguardante i due giovani ragazzi. E, soprattutto, su un clamoroso gesto che la bella ex tronista sarda avrebbe compiuto nei confronti del suo tentatore. Nel video in questione, infatti, si vede chiaramente che la fidanzata di Pago elude i microfoni per poter raccontare un ‘segretino’ al giovane single. Immediata, perciò, è stata la reazione da parte della produzione. Che, dalla regia, ha ricordato il divieto assoluto di parlare nell’orecchio e di coprire i microfoni. La domanda, adesso, è solo una: “cosa avrà detto o, per meglio dire, svelato Serena ad Alessandro?”. Ovviamente, questo è tutto da scoprire. Ma Pago, nel vedere tale immagini, come reagirà? Staremo a vedere.

