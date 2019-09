Uomini e Donne Anticipazioni, segnalazione shock sul corteggiatore Javier: la tronisa Sara lo elimina. Scopriamo cosa è successo.

La prima attesissima puntata di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 16 settembre. Nel frattempo, però, continuano le registrazioni delle puntate. E dalle anticipazioni trapelate sul web attraverso Il Vicolo delle News, durante le ultime riprese c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Un prima succulenta segnalazione, che riguarda uno dei corteggiatori. Lo conosciamo bene, è l’ex tentatore Javier Martinez, che, a quanto pare, sarebbe stato già smascherato. L’argentino avrebbe una fidanzata fuori dal programma. Scopriamo cosa è successo in trasmissione.

Uomini e Donne Anticipazioni, Javier è fidanzato? Sara lo elimina

Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! A Uomini e Donne, arriva la prima segnalazione shock. Riguarda Javier, ex tentatore di Temptation Island, oggi tra i corteggiatori della tronista Sara Tozzi. Almeno fino a poco fa. Dalle anticipazioni sull’ultima registrazione del programma, infatti, scopriamo che il sexy argentino è stato eliminato. Il motivo? È fidanzato. O, comunque, nella sua vita c’è un’altra ragazza. E a svelarlo è stata proprio quest’ultima, che ha inviato gli screenshots delle loro chat a un giornalista, che ha poi informato la redazione. Insomma, un gran bel caos. Javier avrebbe scritto alla ragazzi di essere innamorato e di volere solo lei: i due si erano visti anche dopo Temptation Island e si sono sentiti fino a poco prima di arrivare a Uomini e Donne. La tronista Sara non ha avuto dubbi: nonostante l’interesse che provava per l’argentino, Javier è stato immediatamente eliminato dal programma. Finirà qui o Sara avrà ripensamenti? Lo scopriremo presto!