Per il secondo anno consecutivo, Caterina Balivo è al timone di Vieni da Me: ma ecco cosa hanno notato i suoi sostenitori nella puntata di ieri.

Si è conclusa ieri la prima settimana di messa in onda di Vieni da Me. Al cui timone, per il secondo anno consecutivo, vi è Caterina Balivo. Il debutto del programma è andato alla grande, occorre ammetterlo. Ancora una volta, la bella conduttrice napoletana si è dimostrata davvero imbattibile con questo straordinario show di Rai Uno. Eppure, dopo la messa in onda della quinta puntata di questa seconda edizione, alcuni sostenitori del programma e, soprattutto, della bella Balivo hanno notato un particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Quinta puntata di Vieni da Me: quel dettaglio di Caterina Balivo non passa inosservato

Come dicevamo quindi, il debutto di Vieni da Me è stato davvero incredibile. Così come il resto degli altri appuntamento, anche la quinta puntata, andata in onda ieri pomeriggio dalle ore 14 su Rai Uno, è stata davvero imperdibile. Non soltanto per la presenza di ospiti davvero incredibili e sorprendenti, ma anche per la bellezza della conduttrice. Ogni giorno, infatti, la napoletana sfoggia degli outfit davvero pazzeschi. Lo ha fatto anche ieri. Quando, con un abito mozzafiato bianco e nero, Caterina Balivo ha incantato praticamente tutti. Anzi, per meglio dire, quasi tutti. È proprio questo, infatti, quel ‘famoso’ dettaglio di cui vi parlavamo precedentemente. Terminata, quindi, la messa in onda della puntata, diversi sostenitori del programma e della sua conduttrice sono ‘corsi’ sul suo profilo per dichiarare il loro dissenso sul look scelto per la giornata. Ecco alcuni commenti in questione:

Insomma, da come si può vedere, a diversi utenti non è affatto piaciuto il look della bella Caterina Balivo scelto per la quinta puntata di Vieni da Me. A voi, invece, è piaciuto?

