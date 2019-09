Temptation Island VIP accoglie il suo nuovo concorrente, Alex Belli: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Temptation Island VIP accoglie una nuova coppia che metterà a dura prova il loro sentimento e la loro fiducia. L’inserimento in corsa dei due nuovi concorrenti è avvenuto in seguito alla squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo. Così, al loro posto, entrano Alex Belli e Delia Duran. Ritorneranno ad essere sei le coppie in gioco: nuovi colpi di scena, nuove gelosie e nuovi sfoghi arrivano in prima serata lunedì 16 settembre. Voi li ricordate Alex e Delia? Li abbiamo visti entrare nella casa del GF, essendo l’attore ex fidanzato di Mila Suarez. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere su Alex Belli!

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island VIP, chi è Alex Belli: età carriera e vita privata dell’attore

Alex Belli, presudonimo di Alessandro Gabelli, sarà un nuovo concorrente di Temptation Island VIP. E’ nato il 22 dicembre dell’82 a Parma: è uno dei volti più conosciuti ed amati nel panorama italiano. E’ diventato famoso non solo grazie al suo fascino ed alla sua bellezza, ma anche per i gossip di cui è stato protagonista. E’ noto anche per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli in Centovetrine. Ha partecipato a diversi programmi televisivi come Ballando con le stelle, l’Isola dei famosi e Caduta Libera.

L’attore di Centovetrine, la soap opera italiana che è andata in onda sulle reti Mediaset, era sposato con Katarina Raniakova: i due sono diventati marito e moglie ai Caraibi nel 2013, ma dopo 10 anni di storia d’amore si sono separati, forse per un tradimento. Poco dopo il divorzio, Alex si è fidanzato con Milan Suarez, la modella ex concorrente del Grande Fratello. Dopo la rottura, ha iniziato la sua storia con Delia Duran: entrambi furono coinvolti anche nel GF 2019 dopo le accuse di Mila nei loro confronti. La loro storia prosegue a gonfie vele ed hanno deciso di metterla alla prova: come andrà la loro esperienza nel villaggio delle tentazioni?

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui