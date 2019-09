Chi è Daniele Bartolomeo, fidanzato Eliana Michelazzo che finalmente le ha fatto tornare il sorriso: Instagram, retroscena e vita privata

Eliana Michelazzo anche la sera di domenica 15 settembre protagonista di Live Non è la D’Urso: ancora una volta si parla di Pamela Perricciolo e il fantomatico Mark Caltagirone. Non c’è Pamela Prati e di lei si parla appena. Adesso, l’attenzione si è spostata su Eliana e tutto quello che concerne la sua nuova vita. Tuttavia, c’è ancora da fare chiarezza su qualche retroscena che riguarda Donna Pamela. Eliana affronta tutto con lucidità e serenità. Già, anche perché stavolta al suo fianco c’è un fidanzato. Un fidanzato vero, non virtuale come quello precedente che l’ha tenuta moltissimo tempo legata a qualcosa che in realtà non esisteva.

Chi è il fidanzato di Eliana Michelazzo: Instagram, retroscena, vita privata

Il fidanzato di Eliana Michelazzo si chiama Daniele Bartolomeo. Immaginiamo che già in tanti si saranno precipitati sui profili social del ragazzo, in particolar modo su Instagram. Beh, abbiamo una brutta notizia al riguardo: è tutto privato. Tutto chiuso. Non si può vedere nemmeno una foto del fidanzato di Eliana. Forse, la coppia sapeva che in tanti avrebbero cominciato a sbirciare il profilo di lui ed ha preferito tenerlo chiuso. Daniele Bartolomeo però esiste ed è anche in studio con Barbara D’Urso a Live questa sera.

E sui social ci sono anche delle foto di loro due dove però non si vede il viso di lui:

Barbara D’Urso ha anche ‘interrogato’ Daniele facendosi svelare alcuni retroscena sulla loro vita sentimentale. Daniele era abbastanza imbarazzato perché probabilmente questa era la sua prima volta in televisione. “Chi ha baciato chi la prima volta?”, chiede la D’Urso: “Ci siamo baciati”, risponde Eliana per togliere dall’evidente imbarazzo il suo Daniele. C’è anche chi chiede se hanno consumato e la Michelazzo ha fatto capire che ad Ibiza, in vacanza, hanno avuto modo di fare tutto e anche di più.

