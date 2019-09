Delia Duran Temptation Island VIP: età, Instagram della fidanzata di Alex Belli. I due sostituiscono Ciro Petrone e Federica Caputo nel reality dei sentimenti

Delia Duran è tra i protagonisti di Tempation Island Vip. La bella venezuelana partecipa al reality dei sentimenti insieme al fidanzato Alex Belli in sostituzione della coppia squalificata alla prima puntata, Ciro Petrone e Federica Caputo.

Per chi non ricordasse, Delia Duran è apparsa recentemente al GF VIP per uno scontro con Mila Suarez, ex di Alex Belli. Conosciamola meglio.

Delia Duran Temptation Island: età, Instagram della modella e fidanzata di Alex Belli

Nusat Del Valle Duran Perez, conosciuta meglio come Delia Duran, è una modella e attrice di 31 anni. Nata in Venezuela, dopo il diploma continua a studiare e si dedica al marketing e alla recitazione. Si trasferisce in Italia, precisamente a Milano, mentre la sua famiglia si trova nel suo paese di origine.

Nonostante gli studi in marketing, ha deciso di seguire il suo sogno. Ha lavorato come modella e indossatrice e tramite un amico viene a sapere di un provino per Il bello delle donne: viene scelta per interpretare Elena nel 2017. Ha così inizio la sua carriera di attrice in Italia. Successivamente la troviamo in L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo nel ruolo di Michea e nel 2018 è in Furore – Capitolo secondo. Nello stesso anno è stata valletta a CR4 – La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti.

Recentemente l’abbiamo vista in TV quando è entrata per qualche minuto nella casa del GF VIP per uno scontro con Mila Suarez che durante la permanenza nella casa non faceva altro che parlare di Delia e del suo rapporto con Alex Belli. In quell’occasione ha dimostrato di essere una donna senza peli sulla lingua e molto determinata.

Sulla vita sentimentale di Delia Duran sappiamo davvero poco. Ha conosciuto Alex Belli nel 2017 sul set di di “Furore – capitolo secondo”. La loro relazione fin da subito ha fatto molto scalpore, perchè Belli era sposato Katarina Raniakova. Dopo alcuni anni di matrimonio, però, i due si lasciano e poco più tardi l’attore viene paparazzato con un’altra modella molto affascinante, Mila Suarez (conosciuta come la “Belen di Parma”).

Dopo la rottura tra con Mila, Alex e Delia hanno ufficializzato la loro storia d’amore.

Delia Duran è molto attiva sui social, o meglio su Instagram. È solita condividere selfie e scatti fotografici nei quali si mostra in tutta la sua bellezza tuttavia sono presenti anche foto in compagnia del suo fidanzato e scatti insieme ad amici e colleghi.