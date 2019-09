Domenica In, Giulia De Lellis è scoppiata a piangere durante la sua intervista. Ecco il motivo.

Giulia De Lellis è stata ospite nello studio di Mara Venier nel programma Domenica In. L’influencer è stata invitata per parlare del suo libro, Le corna stanno bene su tutto, che uscirà martedì 17 febbraio nelle librerie. La conduttrice Rai ha deciso però di non parlare solo del tradimento di Andrea Damante, ma anche della vita privata di Giulia e della sua storia d’amore nata da poco con Andrea Iannone. Tanti i segreti raccontati dalla web influencer: ad un tratto, una scelta di Mara Venier ha fatto scoppiare in lacrime la fashion blogger. Ecco cosa è successo.

Domenica In, Giulia De Lellis non si trattiene: l’influencer scoppia in lacrime

Giulia De Lellis ha fatto emozionare tutti durante la puntata di Domenica In. Un video della nonna dell’influencer più seguita al momento, mandato in onda durante l’intervista, ha fatto scoppiare in lacrime la giovane. E’ stato un momento molto commovente anche per il pubblico in studio e da casa.

La romana ha poi raccontato: “Quando parlo di nonna mi viene sempre da piangere. Ho vissuto con lei, è stato un periodo stupendo. Ricordo le colazioni, il modo in cui mi svegliava: mi infilava un pezzo di carta nel naso o una fogliolina nella narice ed il cervello si svegliava subito. Mi mancano questi momenti, spesso vado da lei, a trovarla”.