Eliana Michelazzo ha un ‘problema’ con sua mamma: notizia a poche ore da Live Non è la D’Urso, vediamo insieme cosa è successo

Eliana Michelazzo si è rimessa in sesto dopo l’ultimo periodo trascorso in maniera un po’ turbolenta tra denunce, ospitate in tv, chiarimenti, faccia a faccia e quant’altro. Adesso, a quanto pare, sta dedicando del tempo a sua mamma. Una mamma che, essendo anziana, ha tanto bisogno di lei e ogni tanto fa dei piccoli ‘capricci’. Di cosa parliamo? Beh, di quello che ci ha raccontato Eliana nelle storie Instagram proprio questa mattina. A poche ore, quindi, da Live Non è la D’Urso, la Michelazzo ha dovuto fare i conti con un imprevisto che le ha scombussolato la giornata.

Eliana Michelazzo e sua mamma in macchina: “Qui non si dorme”

“Buongiorno, qui non si dorme” esordisce Eliana nelle sue storie Instagram, inquadrano la sua anziana mamma e lei stessa in macchina mentre sono in giro per delle commissioni. Qualche piccolo imprevisto, dei problemi che possono sorgere in qualsiasi momento quando si ha accanto una persona così anziana. E’ in ottima forma, la mamma di Eliana. Sì, ma come tutte le persone di una certa età, dorme poco. E infatti è proprio questo ciò di cui Eliana si lamenta. Infatti, poco dopo, pubblica anche delle storie in cui si ascolta un messaggio vocale che si scambia con un’amica in cui spiega di non aver dormito proprio.

Un imprevisto insidioso come spiega lei nelle storie con Paola in cui dice: “Mamma ci sta dando qualche problema, vero?”. Cose che capitano: l’importante è che stiano tutti bene e non ci siano problematiche serie da affrontare. Come vediamo nelle storie, Eliana scherza anche un po’ con la mamma e le dice: “Sembri un fantasmino stamattina”, perché era tutta vestita di bianco. Sappiamo quanto Eliana sia legata a sua madre perché nelle scorse puntate di Live Non è la D’Urso ci fu proprio una scena in cui si confrontava con lei per spiegarle che il suo uomo in realtà non era mai esistito.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!