Eliana Michelazzo ultime notizie, la denuncia a Pamela Perricciolo: il retroscena clamoroso e tutti i dettagli che prova a spiegare questa sera a Live Non è la D’Urso

Eliana Michelazzo ha ripreso in mano la sua vita: almeno così sembra dalle storie che pubblica su Instagram. Spesso è in costume, anche molto sensuale. E si concede qualche video in cui balla e canta ‘per chi ancora dice fesserie’, come scrive lei stessa. Eliana è tornata a vivere, dunque, ma stasera tornerà anche ad affrontare un passato recente che ancora continua a bussare alla sua porta. Sarà in trasmissione a Live Non è la D’Urso, con la nostra Barbara che proverà ancora una volta a fare chiarezza dando la parola sia a lei che a ‘Donna Pamela’, Pamela Perricciolo. Cosa si diranno questa sera? Beh, facciamo prima qualche passo indietro per provare a capire quali sono le ultime notizie su loro due.

Eliana Michelazzo ultime notizie: la denuncia a Pamela Perricciolo

Hanno trascorso insieme tanti anni, ma l’ultimo periodo è stata a dir poco burrascoso. Si sono susseguite querele, denunce, litigi in tv, confronti, pianti e chi più ne ha più ne metta. Ultimamente, tra l’altro, Eliana Michelazzo sembra aver denunciato per truffa la sua ex amica e collega, come spiega ai microfoni dell’AdnKronos: “Ho denunciato la Perricciolo per truffa e diffamazione. Ci sono indagini in fase di accertamento su questa vicenda e su questi aspetti legali se ne sta occupando il mio legale, Daniele Bocciolini. Intanto la Procura sta valutando mia posizione”.

Le ultime notizie, dunque, parlano di una Eliana Michelazzo alla carica. Una Eliana che è pronta a riprendersi in mano la vita e a sferrare colpi a ripetizione a tutte le persone che l’hanno fatta star male. Da poco è partita questa denuncia e le indagini sono ancora in corso. Probabilmente, in trasmissione da Barbara D’Urso, proverà a spiegare le dinamiche e i retroscena che si celano dietro quest’ultimo atto ufficiale consegnato alle forze dell’ordine.

