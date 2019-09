Poche ore fa, Emma Marrone ha pubblicato una sua foto da bambina: ecco come si è trasformata la cantante negli anni, davvero incredibile.

È una delle cantanti più amate e di successo del nostro panorama musicale. Emma Marrone: un nome, una garanzia. Ha debuttato anni fa nel mondo della musica italiana nel programma Operazione Trionfo, ma è stato soltanto in seguito alla partecipazione al talent Amici che la bella salentina ha ottenuto il successo tanto desiderato e, soprattutto, meritato. Correva l’anno 2010 quando, per la prima volte, Emma faceva il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi. E, sin da subito, ha conquistato tutti. Per la bravura, ovviamente, ma anche per la sua bellezza. Ebbene. Sono passati dieci anni da quel momento, eppure vi siete mai chiesto come fosse Emma da bambina? Ebbene. Poche ore fa, è spuntata la foto. Ecco la trasformazione della cantante durante questi anni.

Emma Marrone da bambina: ecco la foto, la sorprendente trasformazione

È passata una settimana e poco più dal lancio del suo nuovo ed ultimo singolo. ‘Io sono bella’, è questo il titolo dell’ultima canzone di Emma Marrone, sta riscuotendo un successo davvero incredibile. Merito, ovviamente, dell’intensità e del significato del testo, ma anche per la versione inedita che la cantante offre di sé nel videoclip. Attualmente, la salentina è una delle artisti più affascinanti e sensuali del nostro panorama musicale, eppure vi siete mai chiesti come fosse da bambina? Ecco. A svelare il ‘mistero’ è la diretta interessata. Che, in occasione del compleanno di suo fratello, ha pubblicato una foto su Instagram dove entrambi erano piccoli. Diamoci un’occhiata insieme:

Beh, che dire? La trasformazione c’è stata, senza alcun dubbio. Ovviamente, in questo scatto Emma avrà avuto non più di dieci anni. Adesso, invece, è una donna a tutti gli effetti, è matura. Tuttavia, però, ci sono alcuni tratti caratteristici che sono rimasti sempre gli stessi. Il sorriso e gli occhi, ad esempio. E la bellezza, invece? Ammettiamolo: è sempre stata incantevole.

